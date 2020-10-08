طوارئ غزة: تذبذب إصابات كورونا مرهون بمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة

أكد رئيس لجنة طوارئ غزة د. محمد أبو سلمية، اليوم الخميس، أن تذبذب الإصابات بفيروس كورونا في غزة مرهون بمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والمحافظة على التباعد الجسدي.

وقال أبو سلمية في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية: إن "نحن أمام تجربة غداً بعودة صلاة الجمعة لكن الأمر مرهون بمدى التزام المواطنين والمحافظة على الاجراءات الوقائية التي أعلنتها وزارة الصحة والجهات المعنية".

وأضاف أنه "إذا لاحظنا أي اشكالية أو استهتار لدى المواطنين في الالتزام بإجراءات السلامة سنوصي بإغلاق المساجد مجدداً".

وشدّد أبو سلمية، على أن الالتزام بقواعد الصحة والأمان ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم المخالطة شرط لاستمرار فتح المساجد، وعدم الالتزام من قبل المصلين في أي مسجد سيدفعنا لإغلاقه مجددا

وذكر لقد أعطت لجنة الطوارئ في غزة تعليمات واضحة سابقا بعدم التجمهر والتواجد الليلي، واغلاق الأسواق والمتنزهات وغيرها لضمان عدم انتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن وتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن المواطن زياد محمد خليل عياد (50 عامًا) توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس في مستشفى غزة الأوروبي وهو من غزة وكان يعاني من سرطان في الكبد.

وبيّنت الصحة، ان 53 حالة جديدة تعافت الفيروس، فيما اجرت 1586 فحص مخبري.

وأكدت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3751 اصابة منها، 1543 حالة نشطة حاليا 1543، وتعافى 2184 حالة، فيما توفى 24 شخصًا.