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الخارجية الفلسطينية تسجل 17 إصابة بـ"كورونا" بين أبناء الجالية في امريكا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:58 - 08 أكتوبر 2020
الخارجية الفلسطينية الخارجية الفلسطينية
تقارير
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سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت الخارجية، أن اعداد الإصابات بين ابناء الجالية حول العالم ارتفع إلى 6422 إصابة، 3842 إصابة.

وأفادت أن الإصابات سجلت في كل من: الينوي، ونيوجرسي، وانديانا، ويسكانسن.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة لليوم السابع على التوالي في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

وأضاف أنه لم تسجل أي وفاة بين جالياتنا حول العالم لليوم الثالث على التوالي ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة.

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