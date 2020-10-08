القيادي عدنان: الكل مدعو لنصرة الأسير الأخرس وصمت الصليب يعني مشارك في قتله

أكد المحرر الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 8/10/2020، أن الكل الفلسطيني مدعو للمشاركة وإعلاء الصوت في الاعتصام الذي ينظم نصرة للأسير ماهر الأخرس بأي الأشكال، معتبراً أن صمت الصليب الأحمر يعني أنه مشارك في قتل الأسير "الأخرس".

وأوضح القيادي عدنان، خلال لقاء عبر إذاعة القدس مع حول إضراب الأسير ماهر الأخرس المتواصل لليوم الـ "74" على التوالي، أن الأسير "ماهر الأخرس" يضرب مثالاً عظيماً في الصمود وتحدي الاحتلال في إضرابه عن الطعام.

وقال:" على الاحتلال أن يفهم أن الأسير الفلسطيني إذا تكلم بكلمة فعليهم أن يلتقطوها, وإلا فسيخسر وسيدفع الثمن.".

وبشأن اعتصام المحررين اسناداً للأسير الأخرس، أوضح القيادي عدنان أن مجموعة من الأسرى المحررين باتوا ليلتهم داخل مقر الصليب الأحمر كتعبير عن مساندة الأسير المضرب عن الطعام "ماهر الأخرس".

وأضاف :"أن الصليب الأحمر قام بإغلاق المقر, وعدم التواجد بداخله اليوم, في محاولة لتصدير الأزمة للمعتصمين"، معتبراً أن ما حصل يعد تدخلاً ومساساً لحق الفلسطينيين في الاحتشاد والتظاهر والتعبير عن القلق على حياة الأسير "ماهر الأخرس".

وتابع:"رسالتنا من الاعتصام داخل مقر المنظمة الدولية, ليس للصليب الأحمر فقط, بل للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة."

ودعا الكل الفلسطيني للمشاركة وإعلاء الصوت في الاعتصام بأي الأشكال، موجهاً رسالة للصليب الأحمر أن صمته يعني أنه مشارك في قتل الأسير "الأخرس".

وطالب، الصليب الأحمر بإرسال بيان دولي حول صحة الأسير "ماهر الأخرس" وإشعار المؤسسات الدولية بخطورة حالته.

وأكد، أن الصليب الأحمر اختلفت معاملته مع الأسرى المضربين عن الطعام والمصابين بفيروس كورونا, مطالباً إياهم بزيادة أعداد أطبائهم.