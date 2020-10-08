مناظرة قوية بين المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي

شهدت المناظرة التي جرت بين المرشحين لشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، سخونة في النقاش طغت عليها جائحة كورونا.

وقد هاجمت هاريس، تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وباء كورونا في البلاد، حيث وصفت تعامل إدارة ترامب مع كورونا بأنه "أكبر فشل في التاريخ الأمريكي".

وقالت هاريس، في المناظرة الانتخابية الوحيدة للمرشحيْن لمنصب نائب الرئيس، أمام مايك بنس: إن إدارة ترامب تجاهلت جميع التحذيرات بشأن الوباء.

وأوضحت أن ترامب ونائبه كانا على علم بهذه الجائحة، وإمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء، لكنهما لم يقولا شيئا، وأخفيا المعلومات عن المواطن الأمريكي.

وأشارت إلى أن ترامب وبنس يحاولان التخلص من قانون الرعاية الصحية، على عكس بايدن الذي يريد تقويته.

من جهته، حذر بنس من أن جو بايدن سيقوم بزيادة الضرائب على المواطن الأمريكي في اليوم الأول من استلامه السلطة إذا فاز في الانتخابات، كما أنه سيعمل على إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف المرتبطة بعمليات الحفر، كما اتهم هاريس بتقويض ثقة الشعب الأمريكي باللقاح المرتقب لفيروس كورونا، لكن هاريس أكدت عدم صدق هذه المزاعم.

وقال: "لدينا خطة لتصحيح الرعاية الصحية، وسنجعل الاقتصاد يتحسن، وسنصل إلى التعافي السريع".

وأضاف أن ترامب علق الرحلات الجوية من الصين التي كانت بؤرة لتفشي كورونا، وبايدن انتقد القرار.

وتابع بنس قائلا: "تتحدثون عن فشل إدارة ترامب في التعامل مع فيروس كورونا، دون أن تحددوا مكامن هذا الفشل".

وأشار إلى أن لقاح كورونا سيكون متوفرا في أقل من سنة، وأن هناك الملايين من الجرعات يتم إنتاجها.

ولفت إلى أن الرعاية التي تلقاها ترامب في مستشفى وولتر ريد كانت مثالية، وكذلك الشفافية بشأن وضعه الصحي.

يشار إلى أن القضية الرئيسية في السباق الرئاسي هي جائحة كوفيد- 19، منذ أن اجتاح الوباء الولايات المتحدة في شباط/ فبراير وآذار/ مارس، حيث توفي أكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة بسبب الفيروس، مع تجاوز عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء البلاد 7.5 مليون شخص.