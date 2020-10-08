وفاة مواطن وتسجيل 51 إصابة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن وفاة مواطن وتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن المواطن زياد محمد خليل عياد (50 عامًا) توفي متأثرًا بإصابته بالفيروس في مستشفى غزة الأوروبي وهو من غزة وكان يعاني من سرطان في الكبد.

وبيّنت الصحة، ان 53 حالة جديدة تعافت الفيروس، فيما اجرت 1586 فحص مخبري.

وأكدت أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3751 اصابة منها، 1543 حالة نشطة حاليا 1543، وتعافى 2184 حالة، فيما توفى 24 شخصًا.