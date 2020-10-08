مخاوف "إسرائيلية" من مواجهات محتملة حال استشهاد الأسير الأخرس

أعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من أي خطر يتهدد حياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ74 على التوالي.

وقالت القناة 12 العبرية: أن أسير فلسطيني يدخل حالة الخطر، بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام، للمطالبة بوقف الاعتقال الإداري.

ونقلت القناة، تخوفات في "إسرائيل" بأن يؤدي استشهاده إلى مواجهات بالضفة.

ويدخل الأسير ماهر الأخرس اليوم الخميس 8/10/2020، يومه الـ74 للإضراب عن الطعام، وسط ظروف صحية قاسية نتيجة مواصلة إضرابه احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقد رفض الأخرس بالأمس، عرضاً جديداً قدمته مخابرات الاحتلال اليوم يقضي بالاكتفاء بالحكم الحالي الذي ينتهي بتاريخ 26/11/2020.

وأكدت زوجته، أن الأسير الأخرس مُصر على الإفراج الفوري عنه، وهو مستمر بالأضراب عن الطعام لليوم 73 عل التوالي.

وكان بالأمس، قد أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان شروعه إلى جانب والده المسن، والأسير المحرر بلال ذياب باعتصام مفتوح في مقر الصليب الأحمر في جنين.