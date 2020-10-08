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حماس تدعو للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:14 - 08 أكتوبر 2020
عبد اللطيف القانوع عبد اللطيف القانوع
تقارير
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 8/10/2020، تضامنها الكامل مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ74 على التوالي والذي يواجه بأمعائه الخاوية سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه.

وأكد الناطق باسم حركة حماس د عبد اللطيف القانوع، استخدام الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الأبطال جريمة بحقهم وضرب بعرض الحائط للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.

واعتبر القانوع، استمرار الأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام لليوم الـ 74 على التوالي يعكس صورة الصمود الأسطوري للأسرى الأبطال في انتزاع حقوقهم المشروعة من السجان الظالم.

ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف تجديد الاعتقال الإداري بحقه وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى.

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