أولمرت يعتذر للجمهور "الإسرائيلي" عن مخالفته الجنائية سابقًا

قدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق "إيهود أولمرت"، اليوم الخميس، اعتذارًا للجمهور "الإسرائيلي" على مخالفته الجنائية التي تسبب بحسبه.

وأخلت حكومة الاحتلال في 29 يونيو 2017، سبيل أولمرت بعد قضائه 16 شهرا في السجن إثر إدانته في قضايا فساد.

ويعد أولمرت التي ترأس حكومة (إسرائيل) عام 2006 إلى 2009، أول رئيس حكومة يدخل السجن بتهمة الفساد.

ووجهت المحكمة الاسرائيلية تهمة لإيهود أولمرت بتلقي رشاوى في إطار مشروع عقاري ضخم لبناء مجمع "هولي لاند" عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003، وثمانية أشهر لإدانته بالاحتيال والفساد، وشهرا لعرقلة سير العدالة.