يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم 8/10/2020، استقراراً في السوق المالي والمحلي لاستقرار أسعار العملات، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحظى سعر الذهب في فلسطين باهتمام بالغ من المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، والمستثمرين.

ويرتبط الذهب بالاقتصاد العالمي، حيث أنه في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.45 شيكل $60.65

سعر الذهب عيار 22 189.24 شيكل $55.60

اسعار الذهب عيار 21 180.65 شيكل $53.07

اسعار الذهب عيار 18 154.84 شيكل $45.49

سعر الذهب عيار 14 120.43 شيكل $35.38

سعر الذهب عيار 12 103.22 شيكل $30.33

اسعار أوقية الذهب 6,420 شيكل $1,886

اسعار جنيه الذهب 1,445 شيكل $424.58

اسعار كيلو الذهب 206,447 شيكل $60,653

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 أكتوبر 206.60 180.78 154.95 120.52 103.30

6 أكتوبر 206.87 181.01 155.15 120.67 103.43

5 أكتوبر 209.47 183.29 157.10 122.19 104.73

4 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77

3 أكتوبر 209.53 183.35 157.15 122.23 104.77

2 أكتوبر 209.90 183.66 157.43 122.44 104.95

1 أكتوبر 210.04 183.79 157.53 122.53 105.02

30 سبتمبر 207.56 181.62 155.67 121.08 103.78

29 سبتمبر 210.28 184.00 157.72 122.67 105.14

28 سبتمبر 209.41 183.24 157.06 122.16 104.71