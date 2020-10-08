مواجهات واعتقالات خلال مداهمات لمدن وقرى الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال نابلس، فيما داهمت قوات الاحتلال عدة محافظات واعتقلت عشرات الشبان. .

ففي سبسطي اقتحمت قوات الاحتلال البلدة فجرا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي ادى الى اصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق.

واضاف أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن ناهض عقل وحطمت محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين وفتشت عدة منازل بالخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واعتقلت المدرس رسمي شفيق القيسية (42 عاما)، ومن مخيم العروب شمال الخليل اعتقلت حمدي احمد الطيطي (21 عاما)، وطالب الثانوية العامة محمود يوسف ماضي (18 عاما) بعد تفتيش منزليهما .

كما داهمت منزل الأسير الطبيب زيد ابو دية في الظاهرية، ومنزل جيفارا النمورة في بلدة دورا جنوب الخليل، وحطمت محتوياتهما.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب صالح نزال (36 عاما)، على حاجز طيار قرب المدخل الشرقي للمدينة.