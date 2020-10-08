تسجيل أكثر من أربعة آلاف إصابة في (إسرائيل) بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تسجيل 4,117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في (إسرائيل) منذ الأمس.

ونقلت إذاعة "الجيش جليتساهل" العبرية، عن مصادر بحزب الليكود، أن دوافع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتمديد حالة الطوارئ والقيود، هي الحد من التظاهرات ضده.

وخرج مئات الإسرائيلي في مظاهرات ضد نتنياهو، منذُ أشهر، بسبب فساده وسوء إدارة أزمة "كورونا".

وحجز جيش الاحتلال150 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا وهي ثلاث أضعاف الكمية التي يحجزها كل عام، بهدف تطعيم كافة الجنود ضد المرض، وفق قناة كان العبرية.

والأربعاء، أعلنت الصحة الإسرائيلية عن وفاة 13 مستوطنًا متأثرين بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت آلاف الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.

ورصدت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.

وذكرت أن عدد الإصابات المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل) بلغت 280744 بينهم 1818 حالة وفاة.

وتشهد كافة المدن "الإسرائيلية" المحتلة إغلاق شامل كان قد فرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين في إطار مواجهة الوباء، فيما اعتبرها معارضين نتنياهو بأنها لعبة سياسة من أجل التهرب من المحاكمة.