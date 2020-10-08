أكثر من  35 مليون إصابة بفيروس كورونا في العلم

وصلت اعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، اليوم الخميس، إلى أكثر من 35,897,910 إصابة، فيما بلغت اجمالي الوفيات 1,051,149 حالة وفاة.

وارتفع مجمل المتعافين من عدوى (كوفيد 19) إلى 24,838,100، فيما لا زالت الولايات المتحدة تتصدر عدد الاصابات بـ 7,501,847 إصابة.

وبحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، فإن وفيات كورونا في أمريكا بلغت 210,918 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية بـ 147,494 وفاة من أصل 4,969,141 إصابة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إن شخصًا من كل عشرة حول العالم أصيب بالفيروس، منذُ مارس الماضي.