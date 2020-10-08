حكومة رام الله توضح حقيقة تهديد الاتحاد الاوروبي بوقف المساعدات المالية

علقت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم الاربعاء، على الاخبار الاسرائيلية التي تفيد بأن الاتحاد الاوروبي لن يقدم مساعدات مالية اضافية إلى السلطة بسبب استمرارها في رفض استلام اموال المقاصة.

وفي هذا السياق نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم صحة ما أوردته وسائل إعلامية إسرائيلية اليوم حول تهديد الاتحاد الاوروبي للسلطة بوقف مساعداته لها في حال عدم استلامها لأموال المقاصة التي تحتجزها "إسرائيل" منذ عدة أشهر.

وأضاف المتحدث في بيان الليلة:" إن أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول "إسرائيل" ابتزازنا من خلالها".

وأشار إلى أن العلاقات الفلسطينية الأوروبية مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه اوروبا وتحرص على تطبيقه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد او الدول بشكل ثنائي.

واعرب عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.