الكشف عن معلومات مسربة لهاتف iPhone 13

سربت، اليوم الأربعاء، بعض المواقع معلومات حول مواصفات أجهزة iPhone 13 الذي ستنطلق العام المقبل.

وكشف المحلل والخبير التقني "روس يونغ" عن بعض ميزات هواتف iPhone 13 المنتظرة من آبل، حسبما أورد موقع" Business Insider".

وأوضح المحلل يونغ أن ما يميز الجهاز الجديد هو دقة عرضه للصور والفيديوهات بفضل شاشات ProMotion التي ستتمتع بحساسية عالية".

وستطرح آبل عدة نماذج من هواتف iPhone 13، نموذجان منها سيأتيان بشاشات بمقاس 5.42 و6.06 بوصة، ونموذجان أكثر تطورا وتقنية سيحصلان على شاشات بمقاس 6.06 و6.67 بوصة"، وفق الخبير.

وأشار إلى الشركة ستزود الجهاز بكاميرات أساسية ثنائية العدسة، فيما سيحصل النموذجان الآخران على كاميرات أساسية بثلاث عدسات.

ومن المتوقع أن تصدر شركة آبل هاتفها الجديد والذكي iPhone 12 قريبًا، بسعر يتراوح ما بين 649 و1399 دولارا".