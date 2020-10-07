تعرف على أسباب ظهور طقطقة المفاصل

عزا د. يوري غلازكوف سبب ظهور طقطقة المفاصب بين الفترة والاخرة، يعود عادة إلى تحرر فقاعات الهواء عند تغير الضغط داخل الجراب الزلالي للمفصل (ألكيس الزلالي).

ونوه غلازكوف، إلى أنه إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم فيجب إجراء الفحوص الطبية عند المريض، لتحديد السبب.

وأضاف الدكتور أنه قد يكون سبب الألم وجود التهاب الوتر، الذي يعاني منه غالبا كبار السن والرياضيون.

والأوتار تربط العضلات بسطح العظام. والتهاب هذه الأوتار هو سبب الشعور بالألم في المفاصل، ولكن نادرا ما تسببه الطقطقة.

وقد يكون أبضًا التهاب الجراب (التهاب التجويف الكيسي) سببًا لوجود الطقطقة، وهو التهاب في المنطقة المحيطة بالمفصل، المحتوية في الحالة الطبيعية على سائل.

ويشرح الطبيب، أن هذا السائل في حالة الالتهاب أو الإصابة يزداد، مسببا الألم واحمرار المنطقة. وقد يكون التهاب الجراب قيحيا.

ومن الأسباب، هو وجود تلف الغضروف الهلالي. والذي يتميز بتورم منطقة الركبة وظهور ورم دموي.

كما أن التهاب المفاصل يعد عاملاً في هذه الطقطقة، حيثُ أن التهاب الحاد يرافقه تغير شكل المفصل، ووذمة المفصل.

وقال غلازكوف: إن "غالبا ما يلاحظ احمرار الجلد فوق المفصل. هذا الالتهاب يتطلب اتخاذ إجراءات فورية".

وأخير متلازمة الفخذ الرضفي، والتي تحدث في منطقة بين الرضفة والفخذ من مفصل الركبة.

وتظهر متلازمة الفخذ الرضفي عند الرياضيين وكبار السن عادة. وأهم أعراضها الألم عند استخدام الدرج في النزول إلى الأسفل.

وبخصوص علاج الطقطقة، أشار الدكتور، إلى أن ورق الملفوف يعتبر علاج فعال لوجع المفاصل. كما توجد مراهم خاصة لها تأثير إيجابي في المفاصل. ويمكن وضع كمادات الكحول المخفف.

ونصح الطبيب الدكتور، الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المفاصل بضرورة استشارة طبيب أخصائي.