حقيقة رفض الاتحاد الأوروبي تسليم السلطة مساعدات مالية

ذكر موقع "واللا العبري" مساء اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطة الفلسطينية بأنه لن يقدم أي مساعدات مالية اضافية.

وزعم الموقع الاسرائيلي، أن سبب عدم تقديم الاتحاد الاوروبي أموالًا اضافية للسلطة هو رفض الأخيرة استلام أموال الضرائب من "إسرائيل".

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة لأن الاحتلال الإسرائيلي اشترط تسليم اموال المقاصة بعدم صرف رواتب لأسر الشهداء والأسرى، إلا أن السلطة ما زالت صادمة برفضها استلام الاموال تحت هذه الشروط.

كما أن رفض استلام اموال المقاصة يأتي تنفيذ لقرار السلطة بقطع جميع اشكال العلاقة مع "اسرائيل" منذ اعلان صفقة القرن وتنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة للاحتلال.

ويرجح بعض المحللين الاقتصاديين أن مقدار اموال المقاصة كان سابقًا يصل إلى 800 مليون شيكل شهريا والآن تقدر أموال المقاصة بـ 500 مليون شيكل شهريا.