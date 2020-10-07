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115 مليون شخص في العالم ستدفعهم جائحة "كورونا" إلى الفقر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:19 - 07 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن أزمة جائحة "كورونا" العالمية ستدفع بملايين الأشخاص حول العالم إلى فقر مدقع في عام 2020.

وذكر البنك الدولي، أن الجائحة ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص إلى الفقر، مشددًا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن، وأنه سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما.

وأوضح أن150 مليون شخص بحلول العام المقبل يعيشون بـ1.90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

ورجح أن يلتحق ما بين 6 و8 في المئة من سكان العالم بمن يعيشون تحت عتبة الفقر.

وتشير التوقعات إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية"، وفق البنك.

 

 

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