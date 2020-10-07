القائمة الواحدة بين فتح وحماس خدعة.. بقلم مصطفى الصواف

القائمة الواحدة التي يدور حولها الحديث لحركة فتح وحماس لن تكون أكثر من وصفة انقاذ لحركة فتح وستسبب فجوة كبيرة في صفوف حركة حماس وعدم اقتناع بجدول هذه القائمة وأنها دون قناعات قواعد حركة حماس وسائقي اليد الثقيلة للأجهزة فتح الأمنية على حركة حماس في الضفة ولن تمنح عناصر حماس الحرية المطلوبة ولذلك انصح قيادة الحركة لو بالفعل كان هناك انتخابات واشك أن تكون بأن تكون القادمة في الانتخابات التي قد تكون بعد التي ستجري كي تتهيئ قواعد الحركة وتقتنع بعد أن تنزل قياداتها للقواعد والعمل على إقناعها بالحوار والمنطق والحجة ولكن أن كان ولابد لتكن قوائم مشتركه فقط في الضفة اما غزة والقدس لفتح قائمة ولحماس قائمة أعتقد أن هذا حل وسط قد يقنع قواعد الحركة لوجود ضرورة مقدرة بقدرها .

وانا لا أعتقد أن طرح قائمة مشتركة بين فتح وحماس يدلل على صدق النوايا لدى حركة فتح بالوحدة القائمة على الشراكة الحقيقية ما تنسحب من أوسلو تبعاته والغاء كل ما ترتب عنها والتعاون الأمني وما يسمى بلجنة المدني والتي تمثل قمة التطبيع مع الاحتلال وفي نفس الوقت لايوجد داخل الكيان من يؤمن دولة فلسطينية إلى جوار الاحتلال ولا يوجد من يؤمن بإمكانية التعايش مع دولة فلسطينية .