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جيش الاحتلال يبث شريط فيديو عن حرب أكتوبر بالألوان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:46 - 07 أكتوبر 2020
حرب اكتوبر 1973 حرب اكتوبر 1973
تقارير
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بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973 مع الدول العربية، بالألوان.

وأذاع جيش الاحتلال شريط فيديو من أرشيف الخاص بحرب أكتوبر، حول ما أسماه بنشاط سلاح الجو وقناة السويس، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وذكرت "معاريف"، أن الاحتلال أراد من نشر الفيديو هو "إيقاظ الوعي القومي الإسرائيلي، وتسجيل الحرب للأجيال القادمة".

وأوضحت بأن هذا الأمر هو جزء من انتقال أرشيف "الجيش الإسرائيلي" إلى تنسيق رقمي، حيث يتم تحويل العديد من الأفلام من الحروب الإسرائيلية التي تم تصويرها في الفيلم إلى تنسيق رقمي يسمح بالحفاظ عليها بجودة أعلى للأجيال القادمة.

يشر إلى أن السادس من أكتوبر يصادق الذكرى 47 لحرب أكتوبر بين جيش الاحتلال ومصر وسوريا، وسجل الانتصار للدولتين العربيتان.

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