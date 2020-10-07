مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في نابلس

اعتدت مجموعة من المستوطنين الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبات المواطنين في جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أهلية، بأن مستوطنين اعتدوا على المركبات الفلسطينية وقاموا برشقها بالحجارة أثناء مرورها في شارع بلدة حوارة قرب الطريق المؤدي لمفترق بورين جنوب نابلس.

إلى جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابًا بعد ملاحقته في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد معلومات وادي حلوه بسلوان، بأن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب في حي رأس العامود ببلدة سلوان، ثم اعتقلته واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، ولم بعرف عن مصير الشاب.