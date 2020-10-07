عميد المعاهد الأزهرية يجتمع بالكادر التدريسي مستقبلا العام الدراسي الجديد

اجتمع عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين معالي الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار ، اليوم الأربعاء بالعاملين بمعهد غزة الديني ، وذلك استقبالا للعام الدراسي الجديد .

وافتُتح الاجتماع بكلمة لمعالي الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس عباس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، نقل فيها تحيات الرئيس أبي مازن.

وأكد الدكتور الهباش على أن الرئيس مهتم جدا بالمعاهد الأزهرية ، وحريص على استقرار وتقدم سير العملية التعليمية فيها .

وأثنى الدكتور الهباش على دور العاملين في المعاهد ، حيث أنهم يحملون علما نافعا يقدمونه لمن حولهم بكل محبة ، وإصرار رغم كل الظروف المحيطة .

وتحدث قائلا : نحن على تواصل مستمر ، وتشاور دائم مع الدكتور علي النجار لتلبية كل ما تحتاجه المعاهد الأزهرية، من أجل الارتقاء بها وبدورها في رفعة المجتمع الفلسطيني، ولكي نقوم بدورنا على أكمل وجه مع أبنائنا في المعاهد خاصة، وأهلنا في قطاع غزة على وجه العموم.

وحث العاملين على التعاون المستمر مع إدارة المعهد وذلك من أجل تقديم النموذج الأمثل الذي يعبر عن دور المعاهد الأزهرية، ورسالتها السامية في المجتمع.

بدوره رحب الدكتور علي النجار بجميع العاملين بمعهد غزة الديني، وطالبهم بالعمل بروح الفريق الواحد ، للحفاظ على هذا الصرح الأكاديمي الشامخ .

وتقدم بالتحية والتقدير لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها شيخ الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب لما تبذله من جهود لرفعة المعاهد الأزهرية .

وتحدث قائلا: لا مكان للمجاملة بيننا، لأنها بداية طريق الفشل، فالناجحون يصنعون المستقبل، والفاشلون ينتظرون قدومه.

وطالب جميع العاملين بالحفاظ على ممتلكات المعهد من الأيدي العابثة.

وتناقش مع الحضور عن وضع الدراسة وافتتاح العام الدراسي الجديد، مبتدئا بالحديث عن الإجراءات الخاصة بدوام طلبة الثانوية العامة الأزهرية أولا، ليليها بعد ذلك الحديث عن جميع المراحل التعليمية الأخرى في المعاهد الأزهرية.