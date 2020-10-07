 وفاة 13 مستوطنًا وإصابة الآلاف بفيروس كورونا في (إسرائيل)  

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 13 مستوطنًا متأثرين بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت آلاف الإصابات خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإسرائيلية، أنها رصدت 2,552 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية.

وذكرت أن عدد الإصابات المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل) بلغت 280744 بينهم 1818 حالة وفاة.

وتشهد كافة المدن "الإسرائيلية" المحتلة إغلاق شامل كان قد فرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين في إطار مواجهة الوباء، فيما اعتبرها معارضين نتنياهو بأنها لعبة سياسة من أجل التهرب من المحاكمة.