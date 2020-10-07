وفاة مدرب مصري في أرض الملعب فجأةً

توفي مدرب فريق كروي، اليوم الأربعاء، في أرض الملعب بشكل مفاجئ في مصر، فيما لم تلفح جهود اللاعبين في إنقاذ مدربهم.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بوفاة أكرم حفيلة، مدرب فريق فارسكور المصري الأهلي بشكل مفاجئ، أثناء خوض فريقه مباراة مع "الروضة.

وسقط حفيلة (51 عامًا)، على أرض الملعب خلال المباراة المؤهلة للتصفيات النهائية لدوري القسم الثالث، حيثُ تعرض لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول في الدقيقة 35.

وتداول مستخدمي المنصات الرقمية، مقطعًا مصورًا، يظهر فيه قيام بعض اللاعبين بحمل المدرب والخروج بسرعة إلى المستشفى، بعد تأخر وصول سيارات الإسعاف.