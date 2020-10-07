قوات الاحتلال تطلق النار اتجاه شاب في القدس المحتلة وتعتقله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابًا بعد ملاحقته في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد معلومات وادي حلوه بسلوان، بأن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب في حي رأس العامود ببلدة سلوان، ثم اعتقلته واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت اليو/ شابًا في مدينة القدس المحتلة أثناء مروره قرب باب السلسلة في القدس القديمة.

كما أوقفت قوات الاحتلال مركبة تابعة لأجهزة أمن السلطة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعتقل أكثر من 6 آلاف أسير داخل السجون، وسط ظروف إنسانية ومعيشية صعبة