استقالة مذيع أردني بسبب قطع الاتصال مع الأسيرة أحلام التميمي

أعلن مذيع أردني، اليوم الأربعاء، استقالته على الهواء مباشرة، بعد فصل إذاعة أردنية الاتصال مع الاسيرة المحررة أحلام التميمي.

ونشر مقطع فيديو تداوله مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مذيعي في إذاعة أردنية بقطع الاتصال مع الاسيرة التميمي، حيثُ كانت تطالب من خلالها الحكومة الأردنية مراجعة قرار إبعاد زوجها الأسير المحرر، نزار التميمي.

وناشدت الملك عبد اللثاني بضرورة إعادة زوجها المبعد إلى الأراضي الأردنية.

وقدم المذيع جهاد أبو بيدر استقالته من منصبه، بعدما طلب زميله معاذ العمري قطع الاتصال مع الاسيرة أثناء اجراء مقابله معها صباح اليوم.

وفي الأول من أكتوبر الحالي، أجبرت السلطات الأردنية الأسير نزار التميمي على مغادرة أراضيها بدعوى انتهاء مدة اقامته.

وفي التسعينيات أصدرت سلطات الاحتلال الأسير قرارًا ضد الأسير التميمي بسجنه مؤبد.