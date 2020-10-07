فيديو تحليق مرعب لطائرة "سو-57" الروسية دون غطاء

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتحليق طائرة مقاتلة من نوع "سو-57" بشكل غريب اثار اهتمام جميع منصات وسائل الاعلام الدولية.

وكانت الطائرة المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس قد أجرت رحلة جوية اختيارية جديدة لكنها كانت مثيرة للاهتمام.

حيث حلقت الطائرة بدون غطاء كابينة الطيار وكأنها طائرة مكشوفة مثل السيارة المكشوفة "كابريوليه".

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن برنامج اختبار طائرة "سو-57" يتضمن تحليق الطائرة دون غطاء كابينة الطيار لكشف الحالة الصحية للطيار داخل الكابينة المكشوفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطائرة والطيار اجتازا الاختبار بنجاح، وتم نزع غطاء الكابينة على الأرض.

وتهدف تجربة نزع غطاء كابينة الطيار إلى اختبار المقعد الانقذافي وآليته، فقبل انقذاف مقعد الطيار تبقى الكابينة خالية من الغطاء لبضع ثوان وفقا لـ"ذي درايف" .

وتستطيع مقاتلة "سو-57" مقارعة أي طائرة معادية. كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الأرضية والبحرية.

وأنجزت مقاتلة الجيل الخامس الروسية الرحلة الجوية الأولى في يناير/كانون الثاني 2010.