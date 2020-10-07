رام الله تقرر ارسال 20 الف مسحة لغزة وشراء لقاح كورونا

قرر مجلس الوزراء في رام الله مساء اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة لشراء مطاعيم "كوفيد 19" حال توفرها وإقرارها من منظمة الصحة العالمية، وإرسال 20 ألف مسحة إلى قطاع غزة خلال يومين، واعتماد مخصص مالي لشراء لقاحات الحمى القلاعية.

كما أقر المجلس اعتماد إطار إصلاح قطاع المياه وتشكيل لجنة لوضع خطة تنفيذية لإنشاء شركة مياه فلسطين، ومرافق المياه في المحافظات لتحسين جودة خدمات المياه وتقليل الأعباء المالية على المواطنين.

ووافق المجلس على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين من غير حملة الهوية الفلسطينية، وإحالة عدد من مشاريع الأنظمة للدراسة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء.

كما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية بداية النهاية لأزمة الكهرباء قبل حلول الشتاء المقبل، حيث تم افتتاح محطة صرة بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا ويليها محطة بيت أُولا في الخليل.