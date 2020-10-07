آليات التوزيع: رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

توافد المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار اليوم الأربعاء، على مراكز ونقاط توزيعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

يشار إلى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعلتْ اول أمس الإثنين، رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لـ100 ألف أسرى فقيرة في قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق من أول أمس أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزّة، السفير محمد العمادي، أنّ اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ يوم غدٍ الثلاثاء، في صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزّة.

وقال العمادي في تصريحٍ له: "إنّ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزّة ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 $ لكل عائلة".

وبيّن أنّ عملية التوزيع ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وأكّد على أنّ عملية التوزيع ستتم بإشرافٍ كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع.

رابط فحص صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 9 اضغط هنا