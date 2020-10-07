ارتفاع الذهب تكبده خسائر مبكرة في الجلسة السابقة

ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة اليوم الأربعاء متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1895.46 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 1901.60 دولار للأوقية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يُعالج من كوفيد-19، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وعزز الإعلان الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط. وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونغرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 بالمئة إلى 23.74 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 2.4 بالمئة إلى 868.92 دولارا بينما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2354.11 دولارا. (رويترز)