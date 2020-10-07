أزمة حادة تعصف في نادي برشلونة.. تعرف عليها!

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أبلغ بشكل رسمي موظفيه ولاعبيه ببدء إجراءات جديدة لتعديل شروط العمل، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في واردات النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويمر برشلونة حاليا بأسوأ الفترات المالية في تاريخه، لا سيما بعد الكشف، يوم الاثنين، عن وصول الخسائر المادية في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا إلى قرابة 100 مليون يورو.

ووفق المصادر ذاتها فإن التخفيض الجديد للرواتب سيمتد طوال الموسم الحالي 2020-2021، وبهذا التقليل في الرواتب سيضمن النادي الكتالوني توفير قرابة 80 مليون يورو.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع العاملين في النادي، ومن بينهم اللاعبون المحترفون، على أن تستثنى من هذا الإجراء فقط الفئات العمرية المنخفضة.

ويعد هذا الإجراء حالة الطوارئ الثانية التي يمر بها النادي، فقد سبق لبرشلونة تطبيق تخفيض الرواتب، بنسب متفاوتة، وافق وقتها لاعبو الفريق على تقليص رواتبهم بنسبة 72%.