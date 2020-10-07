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"الجهاد" تلتقي موفد حركة فتح وتناقش العديد من الملفات الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 17:12 - 07 أكتوبر 2020
شعارا فتح والجهاد الإسلامي شعارا فتح والجهاد الإسلامي
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التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة موفد حركة فتح جبريل الرجوب للتباحث والنقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والعربي وفي مقدمتها صفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع والحوارات التي جرت بين فتح وحماس في تركيا، وذلك بحضور مسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي وعضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي.

وأكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا في تصريحات خاصة لوكالة فلسطين اليوم" أن اللقاء ناقش العديد من الملفات والقضايا، لا سيما صفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع العربي ومخاطره على القضية الفلسطينية.

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