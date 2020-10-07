إلى أين سيذهب بوتين في عيد ميلاده؟

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بوتين سيكرّس النصف الأول من اليوم للعمل على جدول الأعمال والمحادثات الهاتفية الدولية، أما النصف الثاني من اليوم سيحتفل فيه بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

ويشار إلى أن عيد ميلاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصادف يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1952، حيث بلغ 68 سنة من عمره. وولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين, في مدينة لينينغراد (سان بطرسبرغ حالياً).

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى "التايغا" الروسية أو لعب مباراة "هوكي" مع أصدقائه، أو غيرها من الهوايات الرياضية والقتالية.