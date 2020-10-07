جيش الاحتلال يعتقل شاباً تسلل عبر السياج شرق غزة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، فلسطينيا تسلل عبر السياج الحدودي من شمال قطاع غزة إلى الداخل.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوة من الجيش اصطحبت الشاب إلى أقبية التحقيق.

ولم تصرح أي جهة فلسطينية عن الحادثة.