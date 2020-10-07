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جيش الاحتلال يعتقل شاباً تسلل عبر السياج شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:42 - 07 أكتوبر 2020
اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة اعتقال شبان تسللوا إلى الأراضي المحتلة من شمال قطاع غزة
تقارير
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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، فلسطينيا تسلل عبر السياج الحدودي من شمال قطاع غزة إلى الداخل.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوة من الجيش اصطحبت الشاب إلى أقبية التحقيق.

ولم تصرح أي جهة فلسطينية عن الحادثة.

 

 

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