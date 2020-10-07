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سبتمبر 2020 الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 07 أكتوبر 2020
اجواء شديدة الحرارة اجواء شديدة الحرارة
تقارير
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أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي “كوبرنيكوس” الأربعاء أن أيلول/سبتمبر 2020 كان الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم لمثل هذا الشهر.

وأشار إلى انَّ إمكان أن تحطم 2020 ككلّ الرقم القياسي كالسنة الأكثر حرا المسجّل عام 2016.

وسجّل خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 إلى أيلول/ سبتمبر 2020 معدّل حرارة أعلى بـ1,28 درجة على مقياس سلسيوس مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، مما يؤدي إلى اقتراب كوكب الأرض من سقف 1,5 درجات، وهو الهدف الأكثر طموحاً لاتفاق باريس في شأن الحدّ من الآثار الضارّة للتغيّرات المناخية.

 

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