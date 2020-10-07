(حشد) تناشد الأطراف الدولية والعربية لإنقاذ الأسير الأخرس

عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن عميق قلقها على حياة المعتقل في السجون الإسرائيلية الأسير الأخرس، المضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله إداريا، ومع استمرار إضراب الأسير ماهر الأخرس المفتوح عن الطعام لمدة (73) يوما منذ اعتقاله بتاريخ 27 يوليو 2020، باتت حياته معرضة للخطر الشديد ومهدد بالموت في أي لحظة بسبب تردي وضعه الصحي.

ودعت حشد كافة الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية وأحرار العالم وخاصة منظمات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والصليب الأحمر الدولي وكل مؤسسات حقوق الإنسان وأحرار العالم للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس وضمان الأسرع في الإفراج عنه ووقف وإدانة انتهاكات الاحتلال الممارسة بحقه وبحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كونها تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.