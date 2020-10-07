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وفد قيادي من حماس يطير إلى موسكو لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 07 أكتوبر 2020
موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس
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كشفت مصادر صحفية النقاب عن مغادرة وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى موسكو للقاء مسؤولين في الخارجية الروسية.

وقالت المصادر المطلعة لوكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة حماس: إن الوفد يشمل القياديين في الحركة موسى أبو مرزوق وحسام بدران ومن المتوقع أن يصل مساء اليوم ويجري لقاءات مع المسئولين في وزارة الخارجية الروسية حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والاقليمية.

يشار الى أن موسكو استضافت العديد من الحوارات بين الفصائل للتوصل الى المصالحة الفلسطينية، وكان آخرها زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ولقائه وزير الخارجية الروسي.

وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، قال إن حركته أجرت مشاورات موسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية للوصول سويا إلى خارطة طريق للقاء الأمناء العامين، بهدف الوصول إلى ترتيب كامل للحالة الفلسطينية.

وأشار إلى أن "حماس" أجرت أيضا سلسلة من الاتصالات مع عدد من الدول لوضعها في صورة الحراك الوطني الهادف لترتيب البيت الفلسطيني.

يذكر أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اتفقوا في 3 أيلول/سبتمبر الجاري على جملة قضايا بينها العمل على إنهاء الانقسام، و"وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي".

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