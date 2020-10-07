موقف إنساني جديد للنجم محمد صلاح!!

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية" إن النجم المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، أقدم على تصرف انساني خارج الملعب تجاه متشرد في أحد شوارع ليفربول.

وقام محمد صلاح قام بالتوقف بسيارته في محطة بنزين بمدينة ليفربول عندما لاحظ أن مجموعة من الصبية يُضايقون أحد المُشردين المتواجدين في الطريق.

وقال الشخص الذي ساعده محمد صلاح "ديفيد كريغ" : ”محمد صلاح كان رائعاً مثلما هو رائع مع ليفربول في أرض الملعب”.

وأضاف أن صلاح سمع العبارات التي وجهها الفتية له، وأكد على أنه حينما انتهى من حديثه معهم موبخاً إياهم، أعطاه مبلغ 100 باوند، واختتم كريغ حديثه بالقول: ”يا له من أسطورة مُكتملة”.

الجدير بالذكر، أن اللاعب محمد صلاح لديه العديد من الأعمال الخيرية خاصة في بلدته بمحافظة الغربية المصرية، ويعتبر نموذجا داخل الملعب وخارج الملعب، واكتسب بسبب أعماله الخيرية شعبية إضافية عن تلك التي حققها بفضل مستوياته المتقدمة.