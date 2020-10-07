إيران: تسجيل 235 حالة وفاة و4019 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الايرانية خلال الـ24 ساعة الماضية 235 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 الفا و658 شخصا.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري"، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 الفا و658 شخصا.

وقالت إنه تم تسجيل 4019 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى الى 483 الفا و 844 حالة لغاية الان بينهم 4274 في وضع حرج.

واضافت ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 397 الفا و109 شخصا حتى اليوم. واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و207 الفا و631 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.