البدء في المرحلة الثالثة لمشروع انشاء مخازن الوقود الحكومية

أكد رئيس ادارة مشاريع البترول في وزارة الحكم المحلي سعيد عمار، أنه تم البدء في المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء مخازن حكومية للوقود على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بسعة 6 مليون كوب، موزعة على 12 خزاناً سعة كل واحد منها نصف مليون كوب مخصصة للسولار.

وقال عمار في تصريحات إذاعية، أن المرحلة الاولي والثانية التي تم تنفذها تحتوي على خزانات سولار وبنزين بسعة 3 مليون كوب، مشيرًا إلى أن قدرة هذه الخزانات تكفي لفترة تزيد عن 40 يوماً في حال حدوث أي أزمة.

وأضاف عمار، أن مخازن الوقود الحكومية تتسع لتوفير كمية معقولة من المحروقات بمشتقاتها من غاز وبنزين وسولار، للتغلب على أي أزمة مستقبلاً في قطاع غزة، الذي يمر بكثير من الازمات بسبب الحصار وإجراءات السلطة..

وأشار رئيس إدارة مشاريع البترول، أنه من متوقع الانتهاء من هذا المشروع والبدء بتشغيله بداية شهر فبراير من العام القادم.

وأوضح عمار، أن محطات الوقود في قطاع غزة البالغ نحو 200 محطة لديها أيضاً قدرة تخزينية للتعامل مع أزمة.

ولفت أن مخططات هذه الخزانات التي يتم تنفيذها راعت القياسات المتعارف عليها عالمياً، من حيث إجراءات الأمان والانذار المبكر والاستشعار الحراري والتبريد الي جانب وجود أنظمة إطفاء الكترونية محوسبة تعمل ذاتياً.

"إذاعة الأقصى"