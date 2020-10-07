الديمقراطية تهنئ حركة الجهاد الاسلامي في ذكرى انطلاقتها

هنأت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة تهنئته بذكرى انطلاقة الحركة.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": " نتقدم منكم باسم قيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في إقليم لبنان بالتهنئة بمناسبة الذكرى 33 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فصيلاً مقاوماً تعمدت مسيرته بآلاف الشهداء وفي مقدمتهم القادة الشهداء فتحي الشقاقي ورمضان شلح، وقافلة طويلة من الجرحى والأسرى على طريق العودة والحرية والاستقلال.

وأكدت الجبهة على "دور الجهاد الإسلامي في ميادين المقاومة ونؤكد حرصنا على تطوير العلاقات الثنائية بينها وبين الحركة ، ومع عموم القوى الوطنية والإسلامية في الصف الوطني الفلسطيني، بما يعزز من قدرة شعبنا ويستنهض قواه، على طريق المقاومة والانتفاضة الشعبية الشاملة، والعصيان الوطني، لطرد الإحتلال وتفكيك الاستيطان، ومواجهة صفقة القرن ومشروع وسياسات التطبيع، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ضمن استراتيجية كفاحية ونضالية لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حق العودة إلى الديار والممتلكات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.

وقالت الجبهة في بيانها: "لكم من قيادة الجبهة الديمقراطية وعموم مناضليها وأصدقائها ومناصريها أطيب التحيات النضالية، وعلى درب النضال نواصل الطريق معاً في خندق الكفاح والمقاومة من أجل إنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية وإفشال كل المشاريع والمؤامرات التصفوية".