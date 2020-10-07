"حماية" يدعو للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان السياسة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ودعا للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس "50 عاماً".
ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وسط تحذيرات من دخوله مرحلة الخطر الشديد، ومازال يقبع في مشفى كابلان في الداخل المحتل.
وأكد حماية، في بيان، أن سياسة إدارة سجون الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقل الأخرس، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية.
كما طالب المركز المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال تجاههم.