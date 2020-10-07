"حماية" يدعو للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان السياسة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، ودعا للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس "50 عاماً".

ويواصل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وسط تحذيرات من دخوله مرحلة الخطر الشديد، ومازال يقبع في مشفى كابلان في الداخل المحتل.

وأكد حماية، في بيان، أن سياسة إدارة سجون الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقل الأخرس، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق والوقوف على انتهاكات سلطات الاحتلال لحقوق الاسرى المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والشرعة الدولية.

كما طالب المركز المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال تجاههم.