عدنان ووالده والمحرر ذياب يشرعون باعتصام مفتوح داخل الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير الأخرس

أعلن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان شروعه إلى جانب والده المسن، والأسير المحرر بلال ذياب باعتصام مفتوح في مقر الصليب الأحمر في جنين، تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

ودعا الشيخ عدنان النشطاء بكل الساحات الفلسطينية والمدن لدخول مقرات الصليب والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وأي مقر دولي، تضامناً مع الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم (73) على التوالي.

ويعاني الأسير ماهر الأخرس من ظروف صحية قاسية، نتيجة مواصلة إضرابه عن الطعام لليوم 73 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.





