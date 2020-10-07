في ذكرى الانطلاقة: فيديو مصور لدعوية الجهاد يوثق افتتاح 18 مسجداً

أصدرت اللجنة الدعوية العامة_ ملف إعمار المساجد اليوم الأربعاء 7/10/2020، مقطع فيديو مصور يوثق افتتاح عدد (18) مسجداً في أقاليم قطاع غزة مطلع عام 2017م وحتى عام 2020م، على شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية المباركة ال (33) # القدس موعدنا ومعركة الشجاعية البطولية وشهدائها الأبرار.

ووفقاً لإعلام اللجنة الدعوية العامة، فإن خمسة مساجد تمت إعادة بنائها بعد ما دمرها العدوان الصهيوني على غزة في حرب عام 2014م، لافتةً إلى أن هناك ( 14) مسجداً آخر قيد الإنشاء والبناء، منها ( 6 مساجد) ستفتتح قريباً.

وتقدمت اللجنة، بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم وتبرع من أهل الخير والمحسنين من أبناء شعبنا المعطاء برغم ظروفهم المعيشية الصعبة، ومن أبناء وكوادر وقيادة الحركة والإخوة اعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم القائد أ. زياد النخالة (أبوطارق) الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على ماقدموه وبذلوه في بناء وتشييد هذا العدد من المساجد.

وقالت اللجنة:"سائلين المولى عزوجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا انه ولي ذلك والقادر عليه .

يشار إلى أن قائد أركان المقاومة شهيد الفجر بهاء أبو العطا (ابوسليم) كان قد شارك قبيل استشهاده بافتتاح عدد من المساجد.