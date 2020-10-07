الأسير ماهر الأخرس يرفض عرضاً يقضي بالإفراج عنه في الـ26 من نوفمبر

أكدت زوجة الاسير ماهر الأخرس اليوم الاربعاء 26/10/2020 ، ان الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ73 يرفض عرضاً جديداً قدمته مخابرات الاحتلال اليوم يقضي بالاكتفاء بالحكم الحالي الذي ينتهي بتاريخ 26/11/2020.

واكدت زوجة الاسير أن الاسير مصر على الإفراج الفوري عنه، وهو مستمر بالأضراب عن الطعام لليوم 73 عل التوالي.

وكانت زوجة الأسير ماهر الأخرس، أعلنت اليوم الأربعاء 7/10/2020، تضامنها مع زوجها في معركته، بالإضراب عن الطعام واعتصامها في مشفى كابلان الاحتلالي إلى جانب زوجها المضرب عن الطعام لليوم (73) على التوالي بظرف صحي حرج.

وتطالب زوجته التي زارته لمرة واحدة منذ اعتقاله وشروعه بالإضراب عن الطعام بالتدخل الجاد في قضية زوجها وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان، مؤكدةً أن وضعه في غاية الخطورة، فهو يفقد الوعي بين الحين والآخر، ولا يستطيع التحرك.

وأكدت، أن زوجها يصاب بنوبات تشنج بشكل متكرر، وأحياناً لا يميز الذي يقف أمامه.

وذكرت أن شرطه الوحيد هو الحرية، وما يردده فقط من على سريره في مستشفى "كابلان" "إما الحرية وإما الشهادة".

وأعيد اعتقال الأخرس في تاريخ 27 يوليو/ تموز 2020 وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال إداريًّا لـ 4 أشهر، وثبّتها لاحقاً، ولجأت المحكمة مؤخراً إلى تجميد اعتقاله الذي لا يعني إنهاءه.

ويواصل "الأخرس" إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم "73" على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي ، وسط تحذيرات من دخوله مرحلة الخطر الشديد، ومازال يقبع في مشفى كابلان في الداخل المحتل.

وقد أكد الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنه مستمر في الاضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، وأنه "لن يتراجع".

وقال الاخرس في مقابلة مع الميادين من داخل المستشفى: مستمر في معركة الأمعاء الخاوية، إما الحرية بين عائلتي وأطفالي وإما قتلي باسم عدالتهم الزائفة".

وأضاف المضرب منذ 73 يومًا، "إذا استشهدت وصيتي لشعبي وأهلي هي رفض تشريحي وألا يلمس جثماني ولا يمزق".