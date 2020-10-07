(تحديث): الخارطة التفصيلية لتوزيع إصابات فيروس كورونا في قطاع غزة

حدثت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 7/10/2020، الخارطة التفصيلية لتوزيع إصابات فيروس كورونا في محافظات قطاع غزة.

وقد وصل اجمالي عدد الإصابات في كافة المحافظات 3700 إصابة، تتصدرها مدينة غزة بـ1955 حالة، تليها محافظة الشمال بـ 1245 حالة، وأقلها محافظة رفح بـ60 حالة.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل "127" إصابة بفيروس كورونا خلال ال"24" ساعة الماضية بعد إجراء فحص مخبري لـ " 2327 " حالة .

وقالت الصحة خلال التقرير اليومي لفيروس كورونا ان حالات التعافي بلغت "60" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 3700 إصابة منها "1546"، حالة نشطة و 2131 حالة تعافي، وبلغ عدد الوفيات 23 حالة وفاة .



