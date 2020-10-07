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خلال قطفهم الزيتون ..إصابة ثلاثة مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 13:07 - 07 أكتوبر 2020
مستوطنون يقطعون اشجار زيتون مستوطنون يقطعون اشجار زيتون
تقارير
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أصيب ظهر اليوم الأربعاء 7/ 10/2020  ثلاثة مواطنين، ، جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطفهم ثمار الزيتون في أراضي حوارة القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي القرية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس ، إن عددا من المستوطنين هاجموا بعض المواطنين الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون في أراضيهم جنوب نابلس، واعتدوا بالضرب عليهم، ما أدى الى إصابة ثلاثة منهم برضوض.

وأضاف أن هذا الاعتداء هو الثالث للمستوطنين على المواطنين أثناء قطفهم للزيتون في أراضيهم خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظة نابلس.

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