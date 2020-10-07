اشتيه: الشتاء القادم سوف يكون صعباً

أكد الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء 7/10/2020، أن الشتاء القادم سوف يكون صعباً على الشعب الفلسطيني بأكمله، لذلك تسعى الحكومة لتوظيف مئات الأطباء والممرضين وموظفي الخدمات الصحية والطبية، ونزيد من أسرة العناية المكثفة وأجهزة التنفس، ومراكز العلاج والفحص والمختبرات.

وشدد في مستهل جلسة مجلس الوزراء على أن الحكومة تواصل إجراءاتها المشددة لتقليص مساحة انتشار فيروس الكورونا حيث يشهد العام عودة مكثفة للفايروس وازدياد في الإصابات.

وقال:" إن الضغط الأمريكي - الإسرائيلي الرامي لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي سوف يتبخر، موجهاً رسالة لبعض العرب "اتعظوا من التاريخ".

وأضاف :"كل وحدة استيطانية هي مشروع ضم لأرضنا نرفضها ونطلب من العالم رفضها كما رفض مشروع الضم. "

ويناقش مجلس الوزراء اليوم الخطة الشاملة لإصلاح قطاع المياه ومأسسة هذا القطاع.

وتابع: أن بداية النهاية لأزمة الكهرباء قبل حلول الشتاء القادم حيث افتتحنا محطة صرة بما يخدم شمال الضفة الغربية، وخلال أيام محطة قلنديا وبليها محطة بيت اولا في الخليل

كما يُوقع اليوم اتفاق استئناف العمل في منطقة يطا/ جنوب الخليل لمشروع الصرف الصحي المتوقف منذ فترة زمنية طويلة، وهو بقيمة 57 مليون دولار ومشاريع أخرى موازية بقيمة إجمالية تصل الى 70 مليون دولار.

وأضاف أنه تمت مساعدة مستشفيات مدينة القدس بعد توقف المساعدات الأمريكية، حيث تم ترتيب دفعات لمستشفى المطّلع، وتأمين قرض لمستشفى المقاصد بقيمة 45 مليون شيكل من أجل المساعدة في إخراج المستشفى من أزمته وإعادة هيكلة عمله.

وزاد:"نعيش ظروفا صعبة، من حصار مالي وضغوط علينا وتشويش على عملنا وتشويه لرواية شعبنا وتاريخه النضالي، ولكن نحن شعب الجبارين القادر على اجتياز الحصار واجتياز الأزمة كما اجتزناها سابقا، ولكن هذه المرة نخرج أقوى بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.