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فتح باب التسجيل للراغبين في السفر إلى دبي والرياض والكويت

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:59 - 07 أكتوبر 2020
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، والسفارة الفلسطينية لدى الأردن، اليوم الأربعاء 7/10/2020، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر إلى دبي، والكويت، والرياض، للالتحاق بدارستهم واعمالهم واسرهم.

ودعت الخارجية في بيان صحفي، الراغبين في السفر إلى الدول أعلاه التسجيل على الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation.

وأشارت إلى أن باب التسجيل يفتح بدءاً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ويغلق في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل الموافق 10/10/2020، علماً أن التسجيل في هذه المرحلة يهدف إلى حصر اعداد الراغبين في السفر.

 

 

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