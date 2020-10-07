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الأوقاف تنعى الشيخ الداعية الفلسطيني الدكتور محمد ماضي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:24 - 07 أكتوبر 2020
محمد ماضي محمد ماضي
تقارير
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نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الداعية الفلسطيني الدكتور محمد إبراهيم ماضي الذي وافته المنية أمس الثلاثاء الموافق 6/10/2020م, بعد رحلة علاج في تركيا منذ عدة أشهر

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "إن شعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية افتقدت داعيًا جليلًا قضى جُل حياته في الدعوة إلى الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين".

وكان الدكتور محمد ماضي من خطباء الجمعة البارزين في مساجد قطاع غزة، إذ لديه العديد من الخطب على حساباته المنشورة بوسائل التواصل الاجتماعي, وله باع طويل في خدمة الدين الإسلامي.

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