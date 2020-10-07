قطع الاتصال على الهواء لحظة اتصال "أحلام التميمي " ..والسبب!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لاتصال الأسيرة الأردنية أحلام التميمي بإذاعة محلية، لمطالبة سلطات بلادها بمراجعة قرار إبعاد زوجها الأسير المحرر نزار التميمي، وقيام مذيعي البرنامج بقطع الاتصال عليها، بذريعة رداءة الاتصال.

الفيديو يظهر المذيعان الأردنيان معاذ العمري وجهاد أبو بيدر، لحظة تلقي الاتصال من أحلام، على إذاعة ميلودي أف أم، وبعد حديثها عن مناشدة الملك إعادة زوجها للأردن، وتوضيح ملابسات القضية، أشار أبو بيدر لغرفة التحكم بقطع الاتصال عليها كما ظهر من حركة يديه.

المذيعان في البرنامج تذرعا، بأن الصوت يتقطع من المصدر، رغم وضوحه، كما يظهر في الفيديو، مطالبين إياها بإعادة الاتصال. وقاما بإنهاء المكالمة على الفور.

الحادثة أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، ما دفعهم لشن هجوم على حسابات الإذاعة، ومطالبتها بالاعتذار عن قطع الاتصال، فضلا عن الدعوة لمقاطعتها باعتبارها "إعلاما ينفذ ما تريده السلطات ولا يصغي لآراء الناس"، وفقا للعديد من المشاركات.